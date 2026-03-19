Приложение «Подорожник» включили в «белый список»

Теперь оно должно работать без перебоев во время ограничения мобильного интернета, сообщает Комитет по транспорту.

«Если вдруг пропал мобильный интернет — не паникуем. «Подорожник» уже в «белом списке» Минцифры, так что с оплатой проезда все будет ОК — пополнять карту и проверять баланс можно будет без ограничений!» — пишет в соцсетях ведомство.

Ранее депутаты Заксобрания также просили включить в список петербургские сервисы заказа такси — федеральные операторы в нем уже есть. Городская администрация также подавала заявление на включение в список сервиса «Парковки Петербурга». 12 марта власти сообщили, что приложения включили в перечень. Несмотря на это, 17 марта, когда в городе в очередной раз ограничивали связь, в Городском центре управления парковками сообщили о сбоях в работе этого сервиса.

