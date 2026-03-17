На строительство метро «Зоопарк» потратят еще 3,37 млрд рублей

Поиски подрядчика, который проведет финальный этап работ, на станции зеленой ветки объявил «Метрострой Северной столицы». Стоимость контракта оценивают 3,37 млрд рублей.

На эту сумму строителям предстоит завершить отделку станции: оформить платформу, залы и служебные помещения, а также благоустроить объекты на поверхности. На платформе также установят автоматические двери, которые будут открываться вместе с прибытием поездов.

Открыть метро «Зоопарк» («Каменка») и «Яхтенная» к 2028 году пообещал гендиректор «Метростроя» Дмитрий Васильев в декабре. Общая стоимость участка метро от «Улицы Савушкина» до «Каменки» оценивается в 128 млрд рублей.