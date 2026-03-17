Транспорт

Новые модели «Москвича» появились в Петербурге

Кроссоверы М70 и М90 представили в одном из дилерских центров бренда, рассказал в своем телеграм-канале автоэксперт Денис Гаврилов.

Siarhei Kuranets / Shutterstock.com

Продажи «Москвичей» в городе в этом году пока демонстрируют отрицательную динамику, отмечает Гаврилов. По итогам первых двух месяцев 2026 года в Петербурге зарегистрировали 70 машин марки — по сравнению с январем-февралем прошлого года падение составило 44%. В прошлом году продажи автомобилей этого бренда в регионе по отношению к 2024 году сократились на 12%.

В ноябре 2025 года по итогам 10 месяцев в городе не продали ни одного нового электромобиля «Москвич 3е». В 2024 году за аналогичный период на учет поставили 14 таких машин.

С 1998 года заводом «Москвич» владела «Рено Россия», на нем выпускали автомобили марок Renault и Nissan. В мае 2022 года активы компании перешли в собственность Москвы. Тогда же возобновили производство «Москвичей».

