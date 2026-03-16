Разрешение на ремонт Советского проспекта за 2,6 млрд рублей выдали подрядчику

Ремонтом дороги займется компания «Буер», гендиректором которой с 2018 года является Андрей Кузнецов. Договор с подрядчиком на 2,6 млрд рублей власти заключили еще в декабре прошлого года. Все работы компания должна завершить до 12 мая 2027 года.

Общая протяженность магистрали — 2,5 км, из них ремонтировать будут 904,3 метра, а также 40,76 метров Славянского моста. Реконструкция дороги включает обустройство примыканий к уже существующей магистрали, освещения, ливневой канализации, переоборудование инженерных сетей и благоустройство. Также планом работ предумотрен снос зданий, в том числе частных жилых домов. В будущем Советский проспект станет частью Южной широтной магистрали, а вдоль него планируется проложить новую трамвайную линию Рыбацкое – Колпино.

Конкурс на выбор подрядчика для обновления Советского проспекта «Дирекция транспортного строительства» объявила в ноябре прошлого года. Согласно условиям контракта, проектную документацию необходимо подготовить к ноябрю 2026 года, а завершить все работы — к 30 июня 2027-го.