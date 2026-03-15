В Петербурге заработал прокат электросамокатов

В Петербурге снова стал доступен прокат электросамокатов: 15 марта устройства начали отображаться в приложениях кикшеринговых сервисов, и их можно арендовать на городских парковках.

Первыми сезон начали самокаты сервиса Urent. При этом на улицах города уже появились и устройства оператора Whoosh.

Как сообщили Собака.ru в пресс-службе Urent, запуск сезона зависит от погодных условий и рекомендаций городского комитета по транспорту. В компании ожидают устойчивой плюсовой температуры и исчезновения наледи на тротуарах, чтобы поездки были безопасными. В новом сезоне сервис сохранит парк в Петербурге на уровне прошлого года — около 12 тысяч самокатов.

В Яндекс Go также отметили в комментарии Собака.ru, что точная дата старта зависит от погоды, а пользователи узнают о запуске через приложение сервиса.

При этом в сезоне-2026 компания полностью обновит парк устройств в Петербурге: на улицы выйдут около 13,5 тысячи самокатов последнего поколения собственной разработки. Новая модель получила усовершенствованный IoT-модуль, который точнее определяет «медленные» и «запретные» зоны, а также боковые световые индикаторы, предупреждающие о торможении и маневрах. Кроме того, самокаты стали легче, получили увеличенное переднее колесо и более устойчивую платформу. На корпусе размещены крупные номера с четырех сторон — это должно упростить фиксацию нарушений правил дорожного движения.

Ранее кикшеринг уже начал работу в городах Ленинградской области. Теперь сервисы постепенно выставляют самокаты и на улицах Петербурга.