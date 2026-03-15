Парковка у Казанского собора и Александринского театра может подорожать

В Петербурге могут увеличить стоимость парковки на ряде городских автостоянок в историческом центре. Проект распоряжения опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы Смольного.

Речь идет о пяти муниципальных парковках — у Александринского театра, возле Казанского собора, а также на Лиговском проспекте, Греческой и Конюшенной площадях. Для автомобилей категорий А и В стоимость часа предлагают увеличить со 150 до 200 рублей.

Напомним, осенью 2025 года в городе ввели дифференцированные тарифы на уличные парковки: цена зависит от загруженности конкретного участка и составляет от 100 до 360 рублей в час. В Смольном рассчитывали, что такая система позволит удерживать заполняемость парковок на уровне 70–85% и сократить длительную стоянку автомобилей в центре.

По данным городских властей, после изменения тарифов количество нарушений при оплате парковки сократилось более чем вдвое по сравнению с концом 2024 года. Одновременно уменьшилось и число парковочных сессий: в Центральном районе показатель снизился примерно на 20–30%.

Возможность повышения тарифов ранее допускал вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, с инициативами увеличить стоимость парковки обращаются жители центральных районов — они рассчитывают таким образом сократить длительную стоянку автомобилей приезжих водителей, пишет РБК Петербург.