На синюю линию метро Петербурга направят 90 новых вагонов «Балтиец-2» с экранами в окнах

Всего в город планируют поставить 950 вагонов.

Urri / Shutterstock.com

Собранные в 2025 году поезда прошли доработку на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, сообщает блог «Подземник». В 2026 году в Петербург отправят 90 таких вагонов.

В окна модели поезда «Балтиец-2» встроены прозрачные OLED-дисплеи — на них выведут информационное табло. Пассажиры смогут видеть схему линий и название станций, обзор из окон при этом останется открытым. Кроме того, в новых составах изменено расположение USB-розеток и поручней, а обивка сидений украшена узором с изображением Петропавловской крепости.

В феврале город получил третьего «Балтийца». Первый и второй поезда этой модели для синей ветки проходят пусконаладку. Всего в метро Петербурга планируется поставить 950 новых вагонов.

В октябре на красную ветку вышел последний, 37-й, «Балтиец». Обновлять поезда на этой линии начали в 2022 году. На следующий день после его запуска в петербургском метро случился сбой, который привел к закрытию на час сразу четырех станций. По данным «Фонтанки», причиной стала поломка другого поезда. Спустя несколько дней СМИ снова сообщили о неисправности поезда на красной линии.

