Автобусы и трамваи оснастят радиомаяками на случай отключения связи

Системы ГЛОНАСС и GPS, с помощью которых отслеживают движение транспорта, могут заменить на RFID-метки, рассказали «Деловому Петербургу» в Комитете по транспорту. Они работают даже, если в городе нет интернета: когда трамвай, оснащенный считывателем, проезжает мимо установленной на пути или опоре метки, она передает уникальный сигнал. Такие устройства выдерживают температуры от –50 до +80 °C, могут хранить данные более 10 лет и имеют защиту от несанкционированного доступа.

Сегодня движение общественного транспорта отслеживают с помощью систем ГЛОНАСС и GPS: спутники определяют координаты, после чего информация передается в диспетчерские через сотовую связь. В тоннелях или при блокировке мобильного интернета соединение может пропадать — это главная уязвимость таких систем.

Из-за ограничения связи петербуржцы получают некорректные данные о местоположении трамваев и троллейбусов, поэтому не могут спланировать поездку, объясняют в Комитете по транспорту. Глушение интернета влияет и на перевозчиков: без связи теряются навигационные данные, на основе которых город оплачивает транспортную работу. Сейчас власти ищут решения, которые позволят передавать и отображать координаты транспорта, даже если информация поступает с задержкой.

В «Горэлектротрансе» начали устанавливать RFID-метки в 2025 году, направив на это более 3 млн рублей. В 2026 году на развитие системы планируется выделить еще около 6 млн рублей.