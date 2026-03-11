Ремонт на «Балтийской» завершат к сентябрю

Ремонт на станции продолжается: облицовку из уфалейского мрамора уже демонтировали, сейчас рабочие устанавливают плиты из натурального камня, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Сейчас в метро «Балтийская» также продолжается ремонт одного из эскалаторов. По этой причине режим работы вестибюля изменили: С 8:10 до 9:20 вход полностью закрыт, с 17:00 до 19:00 — ограничен. Изначально ограничения должны были действовать с 5 декабря 2025 года до 27 февраля 2026 года, однако в середине февраля их продлили до 20 марта.

Ранее стало известно, что ремонт на станции метро «Старая Деревня» должен завершиться к октябрю.