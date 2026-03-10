Метро «Старая Деревня» отремонтируют к осени 2026 года

На это власти готовы потратить 189 млн рублей.

Ремонт станции завершится 5 октября. Сейчас в метро «Старая Деревня» укрепляют стены, сообщают в телеграм-канале «Подземник». С них уже демонтировали облицовку из уфалейского мрамора. Кроме того, арки, которыми были украшены стены, сняли — будут ли их восстанавливать, пока неизвестно, отмечает «Подземник».

ООО «ГСК» ремонтирует станцию по ночам, поэтому на доступность для пассажиров работы не влияют. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо обезопасить зону путевых стен: ликвидировать протечки и устранить дефекты строительных конструкций.

Весной прошлого года сообщалось, что на ремонт путевых стен на «Старой Деревне» власти готовы потратить 189 млн рублей.

