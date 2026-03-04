Снос зданий Кокоревских складов согласовал КГИОП. На их месте построят вокзал ВСМ

Как обратила внимание «Фонтанка», в экспертизе по сохранению здания Московского вокзала и соседних зданий при строительстве путей высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Петербург» (ВСМ), указаны здания, которые планируется демонтировать. Среди них есть адреса, которые относятся к Кокоревским складам: Лиговский проспект, д. 50, лит. В и Лиговский проспект, д.50а, лит. А.

На этой территории построят пути, установят опоры связи, сделают прокладку инженерных сетей, постов электрической централизации, а также установят шумозащитные экраны и ограждения.

О том, что проект строительства вокзала ВСМ на Лиговском проспекте, 50–52 предполагает снос исторических зданий Кокоревских складов, стало известно в прошлом году. При этом в Смольном утверждали, что склады не будут демонтировать, а впишут их в новый вокзал. В 2023 году склады исключили из перечня объектов культурного наследия. Градозащитники попытались оспорить это решение через суд, но орган отказал в удовлетворении иска. Активисты намерены обжаловать и это решение.