На «Горном институте» появился мобильный интернет!

Напомним, станция «Горный институт» открылась 27 декабря 2024 года. Ее строили 10 лет, однако к моменту открытия на ней так и не был доступен мобильный интернет. Также пассажиры не могли никому позвонить по телефону.

26 февраля 2026 года компания МТС сообщила, что на станции заработала инфраструктура для мобильной связи. «МТС разместила indoor-базовые станции на территории всего "Горного института", новая сеть LTE охватывает вестибюль, эскалаторы и платформу. Для развертывания сети инженеры использовали специальный приемо-передающий кабель и усилители сигнала», — заявили в компании.