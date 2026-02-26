На «Горном институте» появился мобильный интернет!

Чуть больше чем через год после открытия станции метро «Горный институт» на ней появились мобильная связь и интернет. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе компании МТС.
Напомним, станция «Горный институт» открылась 27 декабря 2024 года. Ее строили 10 лет, однако к моменту открытия на ней так и не был доступен мобильный интернет. Также пассажиры не могли никому позвонить по телефону.
26 февраля 2026 года компания МТС сообщила, что на станции заработала инфраструктура для мобильной связи. «МТС разместила indoor-базовые станции на территории всего "Горного института", новая сеть LTE охватывает вестибюль, эскалаторы и платформу. Для развертывания сети инженеры использовали специальный приемо-передающий кабель и усилители сигнала», — заявили в компании.
Как убедилась Собака.ru, связь на станции действительно появилась, как наверху, так и в подземном вестибюле. «Интернет тут работает на удивление быстрее, чем снаружи, — сообщает один из стажеров издания. — 400 мегабит — лучше, чем у меня дома».
«Отлично работает», — подтверждает другой. При этом он отмечает, что звонить, писать в мессенджерах и передавать видеосообщения могут клиенты и других операторов, в частности «Мегафона».
«Теперь жителям и гостям города доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь на всех 75 станциях петербургской подземки», — добавляют в МТС.
Текст: Константин Крылов, Александр Олексюк, Иван Григорьев
Комментарии (0)