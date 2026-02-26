Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Продажи электрокаров выросли почти вдвое в Петербурге

В прошлом месяце в городе продали 399 новых электрокаров и гибридных автомобилей. Спрос на этот вид транспорта вырос на фоне падения продаж новых машин в целом. 

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо», в январе 2026 года в Петербурге продали 87 электрокаров, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным месяцев в прошлом году. Продажи гибридных автомобилей за тот же период увеличились в 1,8 раза: всего в городе купили 312 таких машин. Среди наиболее популярных гибридных и электрических моделей — Voyah Free, Zeekr 9X, Geely EX5 EM-i и Tank 500. 

Рост спроса на электрокары в городе аналитики фиксируют на фоне падения продаж легковых автомобилей в целом — по сравнению с предыдущим годом он упал на 11,6%. За первый месяц 2026 года в Петербурге зарегистрировали всего 4187 машин.

В сентябре 2025 года аналитики фиксировали падение спроса на электрокары в Петербурге. Новый скачок в продажах этого вида транспорта эксперты связывают с с повышением утильсбора и налога на добавленную стоимость, которые выросли с начала этого года.

