В России успешно испытали авиатопливо из масла от картошки фри. Что? Да!

Испытания имитировали режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку. В компании сообщили, что программа подтвердила стабильную работу оборудования и снижение экологического воздействия. Полученные результаты планируется использовать при разработке национального стандарта на синтетические SAF-компоненты для авиационного топлива, сообщает ТАСС.

Рецептуру разрабатывали специалисты «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Технология основана на переработке возобновляемого сырья — отработанных растительных масел и животных жиров.

Начальник департамента по стратегии, инновациям и устойчивому развитию компании Денис Демин отметил, что «Газпром нефть» первой в России начала развивать линейку «зеленых» топлив и уже применяет их для заправки морских судов. Следующим этапом станет внедрение SAF-топлива в авиационной отрасли.

Проект реализуется совместно с компанией «Эковей» и сетью ресторанов «Вкусно — и точка», которая поставляет отработанное кулинарное масло. В «Аэрофлоте» заявили о намерении продолжать работу по развитию SAF-технологий вместе с партнерами. По данным сети ресторанов, ежегодно на переработку направляется около 6 тыс. тонн использованного масла, часть которого теперь используется для производства биотоплива.

Ранее компания уже тестировала биотопливо на основе отработанного фритюрного масла. В июле 2023 года в Санкт-Петербурге впервые в России таким топливом заправили судно. Тогда за основу взяли низкосернистое судовое топливо с добавлением переработанного масла, предоставленного сетью «Вкусно — и точка». Вторсырье проходило несколько этапов обработки, после чего компоненты смешивали и проверяли непосредственно в порту. Тестовая бункеровка показала, что по техническим характеристикам топливо соответствует традиционным нефтепродуктам и позволяет снизить углеродный след.