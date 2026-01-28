Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проходческий щит «Надежда» прошел станцию метро «Каменка»

Теперь щит направят к демонтажному котловану этой же станции. До него 10-метровому тоннелепроходческому комплексу осталось пройти менее 600 метров.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Одновременно с этим на новом участке Невско-Василеострвоской (зеленой) линии метростроители устанавливают плиту вентиляционного перекрытия и сооружают жесткое основание тоннеля.

«Общая проектная дистанция «Надежды» составляет 4600 метров. Комплекс позволяет вести строительство быстрее, чем однопутными щитами диаметром 5,6 м, так как поезда при подобном конструктивном решении движутся одновременно по одному перегону», — сообщили в пресс-службе «Метрострой Северной Столицы».

Новые станции появятся в Приморском районе. «Богатырскую» откроют на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а «Каменку» — на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. Последняя в будущем станет пересадочной на станцию «Шуваловский проспект» и соединит «зеленую» линию с «фиолетовой».

