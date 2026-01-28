Проходческий щит «Надежда» прошел станцию метро «Каменка»

Одновременно с этим на новом участке Невско-Василеострвоской (зеленой) линии метростроители устанавливают плиту вентиляционного перекрытия и сооружают жесткое основание тоннеля.

«Общая проектная дистанция «Надежды» составляет 4600 метров. Комплекс позволяет вести строительство быстрее, чем однопутными щитами диаметром 5,6 м, так как поезда при подобном конструктивном решении движутся одновременно по одному перегону», — сообщили в пресс-службе «Метрострой Северной Столицы».

Новые станции появятся в Приморском районе. «Богатырскую» откроют на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а «Каменку» — на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. Последняя в будущем станет пересадочной на станцию «Шуваловский проспект» и соединит «зеленую» линию с «фиолетовой».