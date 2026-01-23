Александр Бельский: Платный въезд в центр Петербурга неизбежен

«После того, как оно будет принято, мы будем уже разговаривать о такой возможности на региональном уровне. Но то, что касается платного въезда в город, я высказываю свое личное мнение. Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр города», — рассуждает Бельский в интервью для ТАСС.

По словам чиновника, автомобили оказывают большую нагрузку на исторические здания. Их ремонт, в частности, памятников архитектуры — это уже не просто ремонт, а реставрация. Это огромная нагрузка на бюджет, и ее важно снижать.

«Я уже не говорю об экологической ситуации, потому что с точки зрения тех вредных веществ, которые оседают в центре города на уровне 20−50 см от дорожного полотна, — там практически вся таблица Менделеева… Поэтому вопрос важный. Он, конечно, дискуссионный, обсуждаемый. Но для больших мегаполисов, как показывает мировая практика, это неизбежно», — добавил Председатель ЗакСа.