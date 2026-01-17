Эксперимент с посадкой пассажиров на рейсы по биометрии в Пулково начнут в марте

В авиационной сфере эксперимент стартует в марте 2026 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В проекте участвуют авиакомпания «Аэрофлот», Минцифры и Центр биометрических данных. Технология будет применяться на всех этапах — от регистрации до посадки. В Москве тестирование системы планируют провести сначала в аэропорту Шереметьево. Для железнодорожного транспорта аналогичные испытания также запланированы на 2026 год.

«Эксперименты по биометрии в 2026 году будут и на поездах, и на самолётах. Что касается поездов, я думаю, сначала будем пробовать технологии в пределах Москвы, возможно, на пригородных направлениях», — по информации ТАСС, цитируется глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Министр отметил, что первыми площадками могут стать пригородные маршруты Московского транспортного узла. Сейчас технология проверяется на небольшой тестовой группе, после чего ведомство оценит результаты для возможного расширения проекта. При этом использование биометрии будет добровольной альтернативой привычной проверке документов — пассажиры смогут выбирать между цифровой идентификацией и паспортом.