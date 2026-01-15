Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петербургская компания метростроителей перешла в собственность города

Смольный примет в дар от «дочки» ВТБ 350 акций АО «Метрострой Северной столицы». Это около 14% акций компании.

Pimen / Shutterstock.com

Соответствующее постановление о принятии дара вынес губернатор Александр Беглов на антикоррупционную экспертизу.

«Принять от Банка ВТБ в государственную собственность Санкт-Петербурге в качестве дара 350 акций обыкновенных акционерного общества "Метрострой Северной столицы" номинальной стоимостью 100 рублей за акцию, что составляет 14,0281% уставного капитала общества», — следует из текста документа, пишет «Деловой Петербург».

Компанию «Метрострой Северной столицы» зарегистрировали в октябре 2020 года как стопроцентная дочерняя компания ООО «ВТБ Девелопмент». После этого городу передали 65% компании. До момента передачи последних акций распределение было следующим: 85,9719 % — Петербург; 14,0281 % — Банк ВТБ.

