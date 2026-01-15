Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге подтвердили строительство новой станции метро. Правда, только в качестве транзита

Станцию метро «Знаменская» планируют ввести вместе с пересадочными узлами на станцию «Маяковская» и станцию «Площадь Восстания». Через них предполагается выход пассажиров на поверхность. Планы по строительству отдельного вестибюля для новой станции у города есть, но позже.

marissa yeung / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по строительству, в планах у города строительство будущей станции метро «Знаменская». Однако в качестве станции на «на прогон» (без выхода на поверхность).

Ввести станцию метро «Знаменская» в эксплуатацию собираются одновременно с пересадочными узлами на станцию «Маяковская» и станцию «Площадь Восстания». Через них предполагается выход пассажиров на поверхность. Планы по строительству отдельного вестибюля и эскалаторного наклонного хода для «Знаменской» у Смольного есть, но уже после запуска станции «Суворовская».

