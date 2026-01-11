Снегопад не нарушил работу общественного транспорта в Петербурге

Для минимизации возможных задержек на наземных маршрутах был задействован резервный подвижной состав, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

В городе в круглосуточном режиме ведется очистка трамвайных путей. К работам привлекли 23 единицы специализированной техники, также проводится уборка посадочных платформ, расположенных на обособленном полотне. Дополнительные сотрудники были направлены на расчистку подходов ко всем станциям метро.

В комитете уточнили, что координация уборочных работ осуществляется в режиме онлайн — через центральных диспетчеров Горэлектротранса, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и Центра комплексного благоустройства. Водители общественного транспорта напрямую передают информацию о ситуации на маршрутах.

Круглосуточно очищаются и конечные остановки общественного транспорта. За период новогодних каникул с 134 отстойно-разворотных площадок вывезли более 1,5 тыс. кубометров снега. В уборке задействованы десятки работников и единиц специализированной техники.

Врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что общественный транспорт города должен работать бесперебойно независимо от погодных условий, и отметил, что усиленный режим будет сохранен для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

В связи с ухудшением погоды в Петербурге также был создан оперативный штаб по предотвращению нештатных ситуаций на транспорте. В его состав вошли представители всех организаций, отвечающих за пассажирские перевозки. Штаб начал работу 10 января по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова.

В комитете по транспорту сообщали, что снегопад, принесенный циклоном «Фрэнсис», не повлиял и на работу городских и перехватывающих парковок. С 1 по 10 января с них вывезли более 2,1 тыс. кубометров снега, при этом основная часть работ проводилась в ночное время.

Ранее мы рассказывали о погоде в Петербурге 11 и 12 января.