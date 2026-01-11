Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Облачно и морозно: синоптики о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 января, Петербург останется под влиянием северной периферии малоактивного и малоподвижного циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, отметится небольшим снегом, а дневная температура будет на 4-6° ниже климатической нормы.

Zuykov Photography / Shutterstock.com

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января, облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, днем местами. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: