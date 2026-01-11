Облачно и морозно: синоптики о погоде в воскресенье

«Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января, облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, днем местами. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное будет повышаться.