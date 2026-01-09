Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом начнется в 2026 году

«В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

Он отметил, что приоритетом на данном этапе остается окончание строительства пилотного участка от Зеленограда до Твери. На этой линии будут проходить испытания новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава, необходимого для запуска магистрали в целом.

Проект первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Петербург реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Протяженность линии составит около 700 километров, маршрут пройдет по территории шести субъектов Федерации с населением почти 30 миллионов человек. Ожидается, что к 2030 году ежегодный пассажиропоток между Москвой и Петербургом вырастет до 23 миллионов человек.

Будущая магистраль, концепция которой была впервые представлена в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Проект предусматривает расселение четырех домов в историческом квартале Фарфоровский пост, что вызвало несогласие местных жителей. Инициативная группа, недовольная условиями расселения и размером компенсации, в сентябре 2025 года направила обращение президенту.

Запуск новой железнодорожной линии намечен на 1 апреля 2028 года. Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что отставание от графика по проекту ВСМ составляет около 2,5 месяца.