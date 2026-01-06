Петербургское метро и наземный транспорт будут доступны круглосуточно в Рождество

Для пассажиров будут работать три автобусных и два троллейбусных маршрута.

«Интервал движения электропоездов метро в рождественскую ночь с 01:00 до 05:00 составит до 10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев – до 30 минут», — рассказали в комитете по транспорту.

Автобусы будут курсировать по маршрутам № 102, № 225 и № 239, а троллейбусы — по маршрутам № 23 и № 46. Маршрут № 102 соединит проспект Культуры и станцию метро «Проспект Большевиков», № 225 — метро «Купчино» и Владимирскую площадь, № 239 — Адмирала Трибуца и Кудрово. Троллейбусы № 23 проследуют от метро «Старая Деревня» до Арцеуловской аллеи, № 46 — от Троллейбусного проезда до проспекта Буденного, уточнили в «Горэлектротрансе» уточнили.

«7 января 2026 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будет осуществляться до 02-00», — об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», уточнив, что в ночное время будут открыты не все вестибюли станций.

