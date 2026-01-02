Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В новогоднюю ночь общественным транспортом Петербурга воспользовались 170 тысяч человек

Основная часть пассажиропотока пришлась на метрополитен, который в новогоднюю ночь перевез 144 тысячи пассажиров.

dimbar76 / Shutterstock.com

В ночь на 1 января 2026 года общественным транспортом в Петербурге воспользовались около 170 человек, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«В праздничную ночь услугами общественного транспорта воспользовались порядка 170 тысяч человек, что на 16 тысяч поездок больше, чем в новогоднюю ночь годом ранее — тогда общий пассажиропоток составил около 154 тысяч человек», — уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Пассажиропоток в метрополитене увеличился на 21,8 тысячи человек. Для сравнения, в прошлом году метро перевезло 122,3 тысячи пассажиров, таким образом рост составил 17,8 процента.

В ночь на 1 января было совершено 13,7 тысячи поездок на автобусах, 6,7 тысячи поездок на троллейбусах и 5,1 тысячи поездок на трамваях.

В ведомстве также сообщили, что с 1 по 11 января общественный транспорт в Петербурге будет курсировать по расписанию выходного дня.

Ранее мы рассказывали, новогодняя ночь в Петербурге стала одной из самых холодных за последние 20 лет.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: