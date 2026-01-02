В новогоднюю ночь общественным транспортом Петербурга воспользовались 170 тысяч человек

В ночь на 1 января 2026 года общественным транспортом в Петербурге воспользовались около 170 человек, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«В праздничную ночь услугами общественного транспорта воспользовались порядка 170 тысяч человек, что на 16 тысяч поездок больше, чем в новогоднюю ночь годом ранее — тогда общий пассажиропоток составил около 154 тысяч человек», — уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

Пассажиропоток в метрополитене увеличился на 21,8 тысячи человек. Для сравнения, в прошлом году метро перевезло 122,3 тысячи пассажиров, таким образом рост составил 17,8 процента.

В ночь на 1 января было совершено 13,7 тысячи поездок на автобусах, 6,7 тысячи поездок на троллейбусах и 5,1 тысячи поездок на трамваях.

В ведомстве также сообщили, что с 1 по 11 января общественный транспорт в Петербурге будет курсировать по расписанию выходного дня.

Ранее мы рассказывали, новогодняя ночь в Петербурге стала одной из самых холодных за последние 20 лет.