Минувшая новогодняя ночь в Петербурге стала одной из самых холодных за последние 20 лет

Ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года оказалась одной из самых холодных как минимум с середины 2000-х годов. В полночь температура опускалась ниже -13°C.
Напомним, накануне праздников главный синоптик Петербурга Александр Колесов, говорил, что после затяжного декабрьского тепла в город наконец пришла настоящая зима. По его прогнозу, температура к бою курантов должна была упасть примерно до -9°C, а к утру 1 января должна была достигнуть -10°C… - 15°C.
В реальности температура упала даже стремительнее, как следует из данных сервиса «Расписание погоды» (отслеживает погоду каждые 3 часа), уже к полуночи столбики термометров показывали -13,2 °C. К 9 утра в Петербурге даже немного потеплело, до -12,1°C.
С 2006 года (за более ранние периоды «Расписание погоды» статистику не ведет) холоднее в Новогоднюю ночь в Петербурге было только дважды: в ночь на 1 января 2010 и на 1 января 2023 годов.
Более того, как написал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале: «минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы».
