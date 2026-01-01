Минувшая новогодняя ночь в Петербурге стала одной из самых холодных за последние 20 лет

Напомним, накануне праздников главный синоптик Петербурга Александр Колесов, говорил, что после затяжного декабрьского тепла в город наконец пришла настоящая зима. По его прогнозу, температура к бою курантов должна была упасть примерно до -9°C, а к утру 1 января должна была достигнуть -10°C… - 15°C.

В реальности температура упала даже стремительнее, как следует из данных сервиса «Расписание погоды» (отслеживает погоду каждые 3 часа), уже к полуночи столбики термометров показывали -13,2 °C. К 9 утра в Петербурге даже немного потеплело, до -12,1°C.