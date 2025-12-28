С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений отменят

Водители, у которых срок действия удостоверения истекает после 31 декабря 2025 года, вновь должны будут проходить медкомиссию, получать справку и платить госпошлину для замены прав.

Автоматическое продление в последний раз затронет тех, чьи удостоверения действуют до 31 декабря 2025 года включительно: их срок будет продлен сразу до конца 2028 года.

Для получения нового документа потребуется подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или подразделение ГИБДД и лично прийти с необходимыми бумагами — паспортом, старыми правами и медицинской справкой. Осмотр у психиатра и нарколога допускается только в государственных или муниципальных учреждениях по месту регистрации.

Езда с просроченным удостоверением повлечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а также возможную эвакуацию автомобиля. Специалисты рекомендуют начинать замену не позднее чем за месяц до окончания срока действия прав, чтобы избежать задержек.

Ранее мы рассказывали, что в России будут аннулировать водительские права при выявлении опасных заболеваний.