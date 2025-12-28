С 1 января 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений отменят

В 2026 году в России прекратит действовать временная мера по автоматическому продлению водительских удостоверений. Чтобы заменить права, автомобилистам придется действовать по стандартной схеме — подать заявление, пройти медицинское освидетельствование и выполнить установленные формальности.
Водители, у которых срок действия удостоверения истекает после 31 декабря 2025 года, вновь должны будут проходить медкомиссию, получать справку и платить госпошлину для замены прав.
Автоматическое продление в последний раз затронет тех, чьи удостоверения действуют до 31 декабря 2025 года включительно: их срок будет продлен сразу до конца 2028 года.
Для получения нового документа потребуется подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или подразделение ГИБДД и лично прийти с необходимыми бумагами — паспортом, старыми правами и медицинской справкой. Осмотр у психиатра и нарколога допускается только в государственных или муниципальных учреждениях по месту регистрации.
Езда с просроченным удостоверением повлечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а также возможную эвакуацию автомобиля. Специалисты рекомендуют начинать замену не позднее чем за месяц до окончания срока действия прав, чтобы избежать задержек.
