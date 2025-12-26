Стоимость проезда в общественном транспорте собираются увеличить в следующем году в Петербурге

Комитет по тарифам рассматривает возможность поднять тарифы на общественном транспорте с января 2026 года. Если эту заявку одобрят, то в 2026 году вырастут цены на разовый проезд на наземном транспорте (с 80 до 88 рублей), на «Подорожник» (с 60 до 66 рублей), на метро (с 86 до 95 рублей).
Какие изменения в ценах могут произойти с начала 2026 года:
- жетон в метро — с 86 до 95 рублей.
- разовый (или гостевой) тариф на наземном транспорте — с 80 до 88 рублей.
- поездка по единому тарифу «Подорожника» — с 60 до 66 рублей.
- поездка по Единой карте петербуржца на базе «Мира» в метро и на земле — с 60 до 66 рублей. Отдельно отмечают, что тут не учитывается дополнительная скидка от НСПК.
- пересадочный тариф в течение часа: первая поездка — с 60 до 66 рублей, вторая — с 13 до 14 рублей, третья — бесплатно (остается неизменным).
- единый билет на 90 минут для всех видов транспорта — с 96 до 106 рублей.
Ожидается, что рост тарифов составит 10%. Такой же коэффициент планируют сделать и для билетов длительного пользования: месячный единый на все виды транспорта — с 4 489 до 4 938 рублей, месячный комбинированный на трамвай, троллейбус и автобус — с 3 026 до 3 329 рублей, месячный билет на автобус — с 2 407 до 2 648 рублей, месячный билет на метро — с 3 307 до 3 638 рублей, пишет «Фонтанка».
Рост на 10% будет действовать и на суточные билеты на трамвай, троллейбус, автобус и метро:
- на 1 сутки — с 331 до 364 рублей.
- на 3 суток — с 637 до 701 рубля.
- на 5 суток — с 1 127 до 1 240 рублей.
Также подорожает и единый именной льготный билет с 797 рублей до 839 рублей. Но при этом без изменений оставят льготные тарифы для студентов и школьников.
Комментарии (0)