Стоимость проезда в общественном транспорте собираются увеличить в следующем году в Петербурге

Какие изменения в ценах могут произойти с начала 2026 года:

жетон в метро — с 86 до 95 рублей.

разовый (или гостевой) тариф на наземном транспорте — с 80 до 88 рублей.

поездка по единому тарифу «Подорожника» — с 60 до 66 рублей.

поездка по Единой карте петербуржца на базе «Мира» в метро и на земле — с 60 до 66 рублей. Отдельно отмечают, что тут не учитывается дополнительная скидка от НСПК.

пересадочный тариф в течение часа: первая поездка — с 60 до 66 рублей, вторая — с 13 до 14 рублей, третья — бесплатно (остается неизменным).

единый билет на 90 минут для всех видов транспорта — с 96 до 106 рублей.

Ожидается, что рост тарифов составит 10%. Такой же коэффициент планируют сделать и для билетов длительного пользования: месячный единый на все виды транспорта — с 4 489 до 4 938 рублей, месячный комбинированный на трамвай, троллейбус и автобус — с 3 026 до 3 329 рублей, месячный билет на автобус — с 2 407 до 2 648 рублей, месячный билет на метро — с 3 307 до 3 638 рублей, пишет «Фонтанка».

Рост на 10% будет действовать и на суточные билеты на трамвай, троллейбус, автобус и метро:

на 1 сутки — с 331 до 364 рублей.

на 3 суток — с 637 до 701 рубля.

на 5 суток — с 1 127 до 1 240 рублей.

Также подорожает и единый именной льготный билет с 797 рублей до 839 рублей. Но при этом без изменений оставят льготные тарифы для студентов и школьников.