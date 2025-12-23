Пересадочный тоннель между «Кировским заводом» и новой станцией «Путиловская» освободили от лесов

Металлический щит, который закрывал от посторонних строящийся переход между станциями «Кировский завод» и «Путиловская» демонтирован. Теперь пассажирам видна лестница, по которой необходимо будет пройти, чтобы попасть на шестую линию метрополитена.
Напомним ранее неоднократно сообщалось, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» откроются «до конца 2025 года». Однако до недавнего времени будущую пересадку между коричневой и красной линией закрывал металический щит. Теперь, как убедился журналист Собака.ru, он демонтирован.
Теперь пассажирам, спускающимся, на станцию «Кировский завод» видна лестница, оборудованная специальными подъемниками для людей, которые не могут самостоятельно подняться по лестнице. Пройтись по ступеням пока нельзя. На ней все еще видны рабочие, проход загорожен редким забором.
Такде заметно, что бюст Владимира Ленина, который долгое время находился на платформе, отсутствует. Его нет ни перед лестницей, ни на платформе сразу за ней.
Напомним, ранее издание «Фонтанка» опубликовало фотографии станции «Юго-Западная», где идут приготовления к открытию.
В частности, вокруг уже возведенного и полностью внешне отделанного здания установлены новогодние украшения.
