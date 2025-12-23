Пересадочный тоннель между «Кировским заводом» и новой станцией «Путиловская» освободили от лесов

Напомним ранее неоднократно сообщалось, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» откроются «до конца 2025 года». Однако до недавнего времени будущую пересадку между коричневой и красной линией закрывал металический щит. Теперь, как убедился журналист Собака.ru, он демонтирован.

Теперь пассажирам, спускающимся, на станцию «Кировский завод» видна лестница, оборудованная специальными подъемниками для людей, которые не могут самостоятельно подняться по лестнице. Пройтись по ступеням пока нельзя. На ней все еще видны рабочие, проход загорожен редким забором.

Такде заметно, что бюст Владимира Ленина, который долгое время находился на платформе, отсутствует. Его нет ни перед лестницей, ни на платформе сразу за ней.