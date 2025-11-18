Сезон электросамокатов завершили в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, в этом сезоне совершили 40,5 млн поездок общей протяженностью 81,8 млн км. Кроме того, расширили проект «виртуальных» парковок у отдельных станций метро. Сейчас «виртуальные» парковки организованы у станций метро «Академическая», «Пионерская», «Рыбацкое», «Проспект Большевиков», «Звездная», «Улица Дыбенко» и «Беговая».

В городской бюджет кикшеринговые компании перечислят 37 млн рублей. С начала марта до сегодняшнего дня заблокировали аккаунты 900 нарушителей, выписали около 5000 предупреждений и свыше 30 000 штрафов.

В новом сезоне планируют продолжить запускать адресный перечень мест стоянок для СИМ (средств индивидуальной мобильности), а также внедрить процедуры верификации пользователей кикшеринговых самокатов через портал Госуслуги.

Как сообщили в пресс-службе сервиса Whoosh, что в этом году около 80% всех жителей Петербурга хотя бы раз ездили на самокатах компании (всего совершено более 20 млн поездок).

«Наиболее популярные маршруты поездок в этом сезоне проходили по набережной Обводного канала; улицам Дыбенко, Коллонтай и Пражской; Петровскому бульвару и Екатерининской улице; Комендантскому проспекту и Плесецкой улице, а также по Ленинскому проспекту, улицам Типанова и Народной», — пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков компании.

По данным кикшерингового сервиса «МТС Юрент», вырос спрос на электросамокаты в спальных районах из-за запрета парковок в центре города. При этом спрос на поездки до станций метро вырос на 20% по сравнению с прошлогодним сезоном.