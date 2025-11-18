Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Оплату лицом в метро полноценно запустят в Петербурге в начале 2026 году

Смольный утвердил план, по которому на всех станциях петербургского метрополитена появится система биометрической оплаты проезда. Сейчас систему тестируют на четырех станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».

Semiglass / Shutterstock.com

Такое решение приняли по итогам совещания с участием представителей городского комитета по транспорту и Министерства цифрового развития РФ. Сейчас систему тестируют на четырех ключевых станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».

В ходе тестов специалисты оценивали работу оборудования в условиях реального пассажиропотока, проверяя пропускную способность турникетов в часы пик и корректность распознавания лиц.

