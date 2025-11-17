Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Как будут разводить мосты после завершения навигации на рукавах Невы?

Основной сезон навигации на Неве, Большой и Малой Неве навигация продолжится до 30 ноября. А пока специалисты «Мостотреста» начали межнавигационное обслуживание Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.

konstantinks / Shutterstock.com

Первым в техническом режиме будут разводить Кантемировский мост:

  • В ночь с 17 на 18 ноября и с 18 на 19 ноября разведут: Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30;
  • В ночь с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября: Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30;
  • В ночь с 26 на 27 ноября, с 27 на 28 ноября и с 28 на 29 ноября: Сампсониевский мост — с 1:30 до 4:30.

В «Мостотресте» отметили, что необязательно разводить мосты будут на всем указанном промежутке времени. Регулярная разводка мостов на рукавах Невы завершилась в ночь на 15 ноября.  На Неве, Большой и Малой Неве навигация продлится до 30 ноября.

