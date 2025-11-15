Исторический поезд прибыл в Петербург к юбилею метро

Юбилейные мероприятия стартовали на станции «Площадь Восстания», которая в 1955 году замыкала первый участок линии. В 9:30 здесь прошло гашение коллекционного жетона «70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену» и выступление хора метрополитена.

В 16:30 на станцию прибыл ретро-состав из четырех отреставрированных вагонов типов Е и ЕМ 1960-х годов.

«Именно четырехвагонные составы открывали движение на первой линии в 1955 году. Исторический облик вагонов тщательно восстановлен специалистами метрополитена. По архивным фотографиям удалось подобрать оригинальные оттенки двухцветной окраски первых поездов — салатовый верх, светло-синий низ и декоративная полоса темно-синего цвета», — рассказал губернатор.

Александр Беглов также отметил, что торжества отражают дух радости и оптимизма, сопутствовавший открытию метро, и подчеркнул значимость современных инфраструктурных проектов города.

В рамках юбилея также прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости в 12:00, а в 12:30 там же состоялось спецгашение художественного конверта, посвященного 70-летию метро. В 14:00 на станции «Адмиралтейская» началась акция «Письмо из сердца», где жители смогли отправить открытки с символикой метрополитена.

Напомним, 27 октября в продажу поступили лимитированные проездные «Подорожники», посвященные юбилею Петербургского метрополитена. Первый выпуск был оформлен в честь депо «Автово». Всего планируется выпустить 50 тысяч таких карт. Приобрести юбилейный «Подорожник» можно во всех кассах метро и пунктах продажи проездных билетов. Цена карты с новым дизайном составляет 90 рублей.