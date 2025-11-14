Сезон самокатов в Петербурге закрывать не планируют

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей транспортного комитета города, рекомендаций для бизнеса, исходя из соглашения с кикшерингом, по датам закрытия сезона пока нет. Сроки определят в зависимости от погодных условий, например, снегопада, и дорожной обстановки.

Операторы сервисов отмечают, что временно могут приостановить аренду самокатов из-за непогоды. Но о конкретной дате завершения сезона «говорить пока преждевременно».