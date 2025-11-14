Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Сезон самокатов в Петербурге закрывать не планируют

Прокат электросамокатов будет работать, пока позволяет дорожная ситуация и погодные условия.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей транспортного комитета города, рекомендаций для бизнеса, исходя из соглашения с кикшерингом, по датам закрытия сезона пока нет. Сроки определят в зависимости от погодных условий, например, снегопада, и дорожной обстановки.

Операторы сервисов отмечают, что временно могут приостановить аренду самокатов из-за непогоды. Но о конкретной дате завершения сезона «говорить пока преждевременно».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: