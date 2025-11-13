Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Начать строительство новой очереди терминала «Пулково» планируют в 2027 году

Проект будут выполнять в три фазы. Завершить все этапы первой фазы строительства собираются к 2031 году.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

«Ожидаем изменений в проект землепользования и застройки в декабре, после чего будет принят проект планировки территории, и в 2026 завершится проектирование, а в 2027 мы предполагаем, что начнется строительство», — сказал во время пресс-конференции в «Интерфаксе» глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Он добавил, что проект будут реализовывать в три фазы. После завершения всех этапов фазы А к 2031 году число пассажиров вырастет до 24,5 млн в год, к 2035 — 38,5 млн.

«После того, как будут реализованы все очереди — А, B и C, пропускная способность увеличится 40 млн пассажиров в год», — добавил чиновник.

Во время работ фазы А будут строить новую южную галерею, рулежную дорожку, перроны и площадки для противообледенительной обработки самолетов, а также реконструкция перронов. Предполагаемые инвестиции в проект — 198,9 млрд рублей.

На фазе Б планируют строить инфраструктуру для международных направлений при превышении показателя в 7 млн пассажиров (в 2024 году — 4,2 млн человек). Ее строительство планируют запустить в 2035, а завершить к 2040-му. Третью фазу С планируют начать в 2031 году, а закончить к 2041-му. Здесь будут строить новый терминал  при дальнейшем увеличении пассажиропотока. По прогнозам к 2060 году через Пулково будет проходить до 46,7 млн человек в год.

В конце июня 2025 года Смольный показал проект будущего нового терминала Пулково. Начать строить вторую очередь аэропорта планируют в 2027 году, а завершить — в 2031-м. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность авиагавани до 40 млн.

Кроме того, реконструировать старый терминал Пулково «Пять стаканов» предложили с сохранением исторического вида. Оператор петербургского аэропорта, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), предложило властям города предложения по реконструкции старого терминала («Пять стаканов»), в качестве варианта строительства второй очереди аэрокомплекса. В компании хотят сохранить внешний вид старого терминала, но при этом полностью модернизировать внутренние зоны.

