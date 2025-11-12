Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Смольный сместил сроки запуска петербургского метро

Так что новые станции придется подождать — и вестибюль «Театральной» тоже. Смольный вносит изменения в бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства, заложенные в Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

Urri / Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», соответствующий проект постановления городского правительства опубликовали на сайте Смольного. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

В нем прописаны объекты строящиеся и проектируемые в Петербурге. Среди них: объекты здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также новые участки метрополитена. Изменения коснутся не только финансирования, но и сроков окончания работ.

Вот где Смольный сместил сроки запуска:

  • станция «Кудрово» — с 2029 на 2035 год;
  • участок от станции «Путиловская» до «Каретной» — с 2029 на 2030 год;
  • вестибюль №1 станции «Театральная» — с 2028 на 2029 год;
  • электродепо «Правобережное» — с 2029 на 2035 год;
  • электродепо «Красносельское» — с 2029 на 2030 год;
  • участок от станции «Юго-Западная» до «Сосновой Поляны» — на 2034 год;
  • участок от станции «Горный институт» до «Морского фасада» — с 2030 на 2032 год;
  • участок от «Проспекта Ветеранов» до метро «Пулково» — с 2028 на 2035 год;
  • участок от станции «Улица Савушкина» («Беговая») до станции «Зоопарк» («Каменка») — с 2029 на 2030 год;
  • участок от станции «Комендантский проспект» до «Шуваловского проспекта» — с 2030 на 2034 год;
  • участок от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Сосновой Поляны» — с 2030 на 2034 год;
  • участок от станции «Каретная» до «Суворовской-1» — с 2028 на 2030 год.
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: