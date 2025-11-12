Смольный сместил сроки запуска петербургского метро

Так что новые станции придется подождать — и вестибюль «Театральной» тоже. Смольный вносит изменения в бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства, заложенные в Адресной инвестиционной программе (АИП) на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.
Как пишет «Деловой Петербург», соответствующий проект постановления городского правительства опубликовали на сайте Смольного. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
В нем прописаны объекты строящиеся и проектируемые в Петербурге. Среди них: объекты здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также новые участки метрополитена. Изменения коснутся не только финансирования, но и сроков окончания работ.
Вот где Смольный сместил сроки запуска:
- станция «Кудрово» — с 2029 на 2035 год;
- участок от станции «Путиловская» до «Каретной» — с 2029 на 2030 год;
- вестибюль №1 станции «Театральная» — с 2028 на 2029 год;
- электродепо «Правобережное» — с 2029 на 2035 год;
- электродепо «Красносельское» — с 2029 на 2030 год;
- участок от станции «Юго-Западная» до «Сосновой Поляны» — на 2034 год;
- участок от станции «Горный институт» до «Морского фасада» — с 2030 на 2032 год;
- участок от «Проспекта Ветеранов» до метро «Пулково» — с 2028 на 2035 год;
- участок от станции «Улица Савушкина» («Беговая») до станции «Зоопарк» («Каменка») — с 2029 на 2030 год;
- участок от станции «Комендантский проспект» до «Шуваловского проспекта» — с 2030 на 2034 год;
- участок от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Сосновой Поляны» — с 2030 на 2034 год;
- участок от станции «Каретная» до «Суворовской-1» — с 2028 на 2030 год.
