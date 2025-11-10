Назвали дату начала строительства вестибюля станции метро «Театральная»

«Петербуржцы получили сразу две новости о долгожданной станции "Театральная": хорошую и не очень. Хорошая новость: строительство первого вестибюля на Театральной площади стартует летом 2027-го, а сдача запланирована на конец 2029-го. Не очень хорошая новость: второй вестибюль на улице Декабристов планируют возвести позже — до 2040 года», — написала депутат ЗакСа Наталия Астахова у себя в тг-канале со ссылкой на ответ комитета по строительству на депутатский запрос о сроках строительства «Театральной».

Первый вестибюль станции разместят на Театральной площади, на пересечении с улицей Декабристов. Второй вестибюль «Театральной» появится на улице Декабристов, 44/1.

Работы поделят на три этапа. За первый этап (2026-2027 годы) проведут подготовку территории, далее будут готовить проект и рабочую документацию (срок этих работ — до лета 2027 года). После этого Смольный должен выпустить решение об изъятии участков и возможном сносе зданий. На втором этапе (до января 2028 года) должны запланировать строительство и разработать детализированные планы и проекты. На третьем этапе (до 2029 года) провести основную часть строительства. Все должны завершить к 15 декабря 2029 года. Строительством станции займется АО «Метрострой Северной Столицы».