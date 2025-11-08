В вестибюле станции «Путиловская» представили готовое панно

Сюжет панно отсылает к истории Путиловского завода: абстрактная композиция аллегорически отражает машиностроение, чугунное и художественно-литейное производства. Панно установлено над эскалаторами, его ширина составляет от 8 до 15 метров.

«В ближайшие пять лет мы планируем открыть в общей сложности десять станций, одной из которых станет "Путиловская"», — напомнил губернатор Александр Беглов.

На строящейся станции «Путиловская» Красносельско-Калининской («коричневой») ветки метро продолжается облицовка фасада одноэтажного вестибюля и внутренняя отделка помещений. Уже установлены водоотводящие зонты наклонного хода и четыре эскалатора, монтируются инженерные сети и системы.

Отделка пола и стен кассового зала выполняется природным камнем, тем же материалом облицованы поверхности центрального зала и боковых тоннелей, по которым будут курсировать поезда. Для работ используются отечественные материалы, включая сибирский гранит и амфиболит месторождения «Приполярный».

Параллельно ведётся благоустройство территории вокруг вестибюля. Метростроители продолжают отделку потолка, а интерьер станции оформляется в серых и черных тонах, подчеркивающих индустриальный стиль. Контраст с приглушенной гаммой стен создадут большие витражные окна по обеим сторонам зала, наполняющие пространство естественным светом.

В конце октября станцию тестировали: через нее прошел первый поезд.

