Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В вестибюле станции «Путиловская» представили готовое панно

На станции метро «Путиловская» полностью смонтировали декоративное панно, сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов. Оно выполнено из сотовых алюминиевых панелей с печатным изображением.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сюжет панно отсылает к истории Путиловского завода: абстрактная композиция аллегорически отражает машиностроение, чугунное и художественно-литейное производства. Панно установлено над эскалаторами, его ширина составляет от 8 до 15 метров.

«В ближайшие пять лет мы планируем открыть в общей сложности десять станций, одной из которых станет "Путиловская"», — напомнил губернатор Александр Беглов.

На строящейся станции «Путиловская» Красносельско-Калининской («коричневой») ветки метро продолжается облицовка фасада одноэтажного вестибюля и внутренняя отделка помещений. Уже установлены водоотводящие зонты наклонного хода и четыре эскалатора, монтируются инженерные сети и системы.

Отделка пола и стен кассового зала выполняется природным камнем, тем же материалом облицованы поверхности центрального зала и боковых тоннелей, по которым будут курсировать поезда. Для работ используются отечественные материалы, включая сибирский гранит и амфиболит месторождения «Приполярный».

Параллельно ведётся благоустройство территории вокруг вестибюля. Метростроители продолжают отделку потолка, а интерьер станции оформляется в серых и черных тонах, подчеркивающих индустриальный стиль. Контраст с приглушенной гаммой стен создадут большие витражные окна по обеим сторонам зала, наполняющие пространство естественным светом.

В конце октября станцию тестировали: через нее прошел первый поезд.

Ранее мы рассказывали, что с 29 октября начали строить станцию метро «Броневая».

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: