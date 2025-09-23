Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Еще больше платных парковок появится в Петербурге

Комитет по транспорту опубликовал проект изменений в количество зон платной парковки. Изменения, которые вступят в силу с 1 декабря, коснутся 29 участков в центре города.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

Изменения вносят в распоряжения об организации парковочных мест в Центральном и Адмиралтейском районах. Платными станут участки на Обводном канале на нечетной стороне: от улицы Константина Заслонова до Московского проспекта, на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Степана Разина, на участке от Московского проспекта до площади Балтийского вокзала, на участке от проспекта Обуховской Обороны до Лиговского проспекта. Также 68 мест появится на канале Грибоедова, параллельно проспекту Римского-Корсакова до набережной Крюкова канала.

Еще 130 мест будет на Воскресенской набережной (в документе она фигурирует как набережная Робеспьера), а 186 — на Синопской. Помимо этого, на Дворцовой набережной обустроят 6 мест для инвалидов.

