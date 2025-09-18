Новая линия метро Петербурга будет открыта в срок

«АО «Метрострой Северной Столицы» завершит строительно-монтажные работы вовремя. Все эти работы сегодня ведутся в установленном графике без отставаний», — рассказали в пресс-службе предприятия.

На станции «Юго-Западная» почти завершены архитектурные отделочные работы на подземном уровне и в кассовом зале вестибюля. Полы и стены кассового зала облицованы натуральным гранитом, установлены четыре эскалатора, сейчас ведутся их пусконаладочные работы, сообщает издание «Деловой Петербург».

Внутренние технические помещения готовы более чем на 90%, монтаж инженерных сетей выполнен в высокой степени готовности. Следующий этап для метростроителей — комплексная пусконаладка и проверка всех систем.

«Окончено устройство стеклянного купола инженерного атриума на крыше здания вестибюля. В полном объеме возведены конструкции всех его шести этажей. Выполнены монтаж металлоконструкций фальш-фасада, установка окон и дверей типа «Метро»», — отметили в МССС.

На станции «Путиловская» продолжается облицовка фасада одноэтажного вестибюля и внутреннее обустройство. В наклонном ходе устанавливаются балюстрады четырёх эскалаторов, смонтированы их цепи и ступени. Параллельно ведётся монтаж инженерных сетей и систем, отделка кассового зала природным камнем, а также работы в технических помещениях.

Переход со станции «Путиловская» на «Кировский завод» полностью готов по горнопроходческим работам, возведены монолитные конструкции. В пересадочном узле монтируются ступени на четырех малых эскалаторах, а отделочные работы продолжаются.

Благоустройство территорий около новых станций планируется завершить до конца агротехнического периода, то есть осенью 2025 года. На этой неделе Госстройнадзор продлил разрешение на строительство первого участка коричневой ветки метро до конца следующего года; власти уточнили, что это формальность, связанная с изменением кадастровых номеров участков.



