Движение на Петроградской стороне ограничат из-за масштабного ремонта до конца осени

В Красносельском районе продолжается ремонт улицы Доблести. С 20 по 21 сентября проезд будет закрыт от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта, с 27 по 28 сентября – участок от Ленинского проспекта до Маршала Захарова. С 4 по 6 октября закроют движение от Петергофского шоссе к улице Маршала Захарова, с 10 по 12 октября – в противоположную сторону. С 7 по 9 октября будет недоступен боковой проезд, включая перекресток с улицей Рихарда Зорге.

В качестве объезда ГАТИ предлагает маршрут по Ленинскому проспекту, проспекту Героев, улице Маршала Казакова, проспекту Кузнецова, улице Маршала Захарова, Петергофскому шоссе, улице Адмирала Трибуца, улице Катерников, боковому проезду Петергофского шоссе и проспекту Маршала Жукова. Все работы должны завершиться к 15 октября.



