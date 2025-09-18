Движение на Петроградской стороне ограничат из-за масштабного ремонта до конца осени

В Петроградском районе с 20 сентября по 24 ноября ограничат движение на улице Куйбышева из-за ремонта трамвайных путей и асфальта. Затруднено будет движение на участке от улицы Чапаева до Кронверкского проспекта, включая перекрёсток с Мичуринской улицей.
С 20 сентября по 5 октября закроют сквозной проезд через перекрёсток Мичуринской улицы в направлении от Малой Посадской к Пеньковой и запретят левый поворот с Мичуринской на Куйбышева в сторону Чапаева. Дополнительно с 15 по 24 ноября проезд по Мичуринской будет закрыт поочередно с нечетной и четной стороны. Рекомендуемый объезд: Петроградская набережная – Петровская набережная – Мичуринская – улица Куйбышева – Троицкая площадь П.С. – Каменноостровский – Кронверкский проспект – Конный переулок – Малая Посадская.
В Красносельском районе продолжается ремонт улицы Доблести. С 20 по 21 сентября проезд будет закрыт от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта, с 27 по 28 сентября – участок от Ленинского проспекта до Маршала Захарова. С 4 по 6 октября закроют движение от Петергофского шоссе к улице Маршала Захарова, с 10 по 12 октября – в противоположную сторону. С 7 по 9 октября будет недоступен боковой проезд, включая перекресток с улицей Рихарда Зорге.
В качестве объезда ГАТИ предлагает маршрут по Ленинскому проспекту, проспекту Героев, улице Маршала Казакова, проспекту Кузнецова, улице Маршала Захарова, Петергофскому шоссе, улице Адмирала Трибуца, улице Катерников, боковому проезду Петергофского шоссе и проспекту Маршала Жукова. Все работы должны завершиться к 15 октября.
