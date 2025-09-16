Смольный установил правила определения загрузки платных парковок для расчета тарифа

Распоряжение размещено 15 сентября. В нем прописана методика измерения загрузки парковочных мест: данные собирает Центр управления парковками и ежемесячно передает их в Центр транспортного планирования, чтобы оценить эффективность работы платных парковок на разных территориях. На основе этих данных ЦТП определяет уровень загрузки и формирует предложение о том, какую тарифную зону следует установить. После этого соответствующий проект решения направляется в Комитет по тарифам.

Информация о загрузке собирается с использованием парконов, камер видеонаблюдения, данных из системы оплаты парковки и визуальных замеров.

Ранее сообщалось, что новые дифференцированные тарифы начнут действовать в октябре. Минимальная ставка составит 100 рублей в час (как и сейчас), максимальная может достигать 360 рублей. Всего будет четыре категории тарифов. Размер платы будет зависеть от загруженности парковочных зон: чем она выше, тем дороже стоянка.

Кроме того, в платном парковочном пространстве Петербурга меняется схема нумерации: в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах каждой улице присвоят отдельный номер. Это позволит применять дифференцированные тарифы в зависимости от загрузки конкретной улицы.