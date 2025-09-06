Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Смольный введет проездные для бездомных с условием доказательства права

Правительство Петербурга приняло постановление о выдаче проездных билетов гражданам без определенного места жительства, соответствующие изменения в закон о соцподдержке подписал губернатор Александр Беглов.

Akintevs / Shutterstock.com

Чтобы получить проездной, нужно подтвердить отсутствие жилья и договоров найма, а также предъявить документ о последнем месте жительства в Петербурге или Ленинграде. Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении.

Бесплатный проезд будет предоставляться ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородных маршрутов, обслуживаемых перевозчиками, работающими по договорам с городом. Перечень маршрутов Комитет по транспорту утвердит в течение двух недель.

Проездные можно будет оформить в кассах метро. Если у получателя уже есть именной льготный единый билет, на него бесплатно запишут новый проездной.

Ранее мы рассказывали о том, что цена поездки в петербургском метро с 2007 года выросла на 514%. Как так получилось — рассказываем в нашем материале.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: