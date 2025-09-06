Смольный введет проездные для бездомных с условием доказательства права

Чтобы получить проездной, нужно подтвердить отсутствие жилья и договоров найма, а также предъявить документ о последнем месте жительства в Петербурге или Ленинграде. Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении.

Бесплатный проезд будет предоставляться ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородных маршрутов, обслуживаемых перевозчиками, работающими по договорам с городом. Перечень маршрутов Комитет по транспорту утвердит в течение двух недель.

Проездные можно будет оформить в кассах метро. Если у получателя уже есть именной льготный единый билет, на него бесплатно запишут новый проездной.

