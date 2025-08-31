С 1 сентября в Ленобласти будут запущены три дополнительных автобусных маршрута

Социальные маршруты ввели по обращениям жителей. Новый транспорт соединит населенные пункты Ленобласти с Петербургом, при этом на всех направлениях будут действовать льготы. На линии выйдут низкопольные автобусы:

маршрут №432 «ЖК „Ржевский Парк“ – ж/д станция Ржевка» (Петербург);

маршрут №809 «Приветнинское – Рощино» (Ленинградская область);

маршрут №741 «Кириши – Тихвин» (междугородний).

«Это еще один шаг по повышению качества жизни и созданию комфортной городской среды для всех ленинградцев», — подчеркнул председатель комитета по транспорту области Михаил Присяжнюк.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Петербурге планируется закупка более 600 новых автобусов. По президентскому указу, не менее 85% общественного транспорта должно быть не старше нормативного срока службы; в городе этот показатель уже превышает 96%. В Ленинградской области новые автобусы планируют запустить на всех муниципальных маршрутах в 2026 году.

