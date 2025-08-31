Стало известно, собираются ли повышать тарифы на транспорт в Петербурге в 2026 году

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев 29 августа представил потребности транспортной отрасли на следующий год в рамках нулевых чтений бюджета. По его словам, расчеты производились исходя из действующих тарифов на проезд.

Однако опыт показывает, что при корректировке уже утвержденного бюджета могут быть учтены различные обстоятельства.

Напомним, что цены на проезд в Петербурге уже повысили в августе во второй раз за год, особенно заметно для поездок по «Подорожнику». Досрочная индексация может указывать на возможный отказ от повышения тарифов в 2026 году на фоне предстоящих выборов в Законодательное собрание и Госдуму.

Цена поездки в петербургском метро с 2007 года выросла на 514%! Такого повышения цен не было даже в Москве! Как так получилось? Разбираемся и показываем в дата-материале Собака.ru.