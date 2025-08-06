Администрация Ленобласть предложила отложить строительство КАД-2 ради других объектов

Глава региона Александр Дрозденко предложил Кабинету министров отложить реализацию второго этапа КАД-2. Он считает, что нужно повысить приоритеты критически важных для Ленобласти дорожных проектов. Речь идет о дороге Юкки — Кузьмолово, а также 1-м и 2-м этапах обхода Мурино.
«В этих частях Всеволожского района дорожная инфраструктура перегружена уже сейчас. "Расшивку" этих проблемных зон требуется провести максимально оперативно», — написал Дрозденко. Письмо с предложениями Александр Дрозденко направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Ленобласти, Дрозденко предложил отложить реализацию второго этапа КАД-2 и ускорить финансирование двух других дорог, которые «дешевле решат те же самые задачи».
Напомним, что разработку документов по планировке территории и проектной документации для строительства I этапа дальнего объезда Петербурга – кольцевой автодороги КАД-2 должны завершить до конца 2026 года. Этим занимается госкомпания «Автодор». Этот этап затронет Всеволожский муниципальный район Ленобласти. В его составе будет участок от скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» до деревни Кузьмолово.
Во II этап строительства КАД-2 пройдет в границах Лесколовского сельского поселения от деревни Кузьмолово до автомобильной дороги А-121 «Сортавала». Сроки его реализации пока не определены.
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