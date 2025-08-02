Вход на «Лесную» ограничат до конца года из-за капремонта

Вход на станцию метро «Лесная» будет ограничен в рабочие дни из-за капитального ремонта эскалатора, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. Вестибюль будут закрывать с 08:10 до 09:30, а также ограничивать вход с 17:15 до 19:00.

График работы может корректироваться в зависимости от реального пассажиропотока. На период ограничений метрополитен рекомендует пользоваться наземным транспортом для проезда до станций «Площадь Ленина», «Академическая», «Петроградская», «Черная речка» и «Выборгская».

Напомним, на реконструкцию закрыта станция «Парк Победы» до августа 2027 года .

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