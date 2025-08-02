Участки ЗСД ограничат с начала августа

Работы будут проводиться в периоды с минимальным движением транспорта.

С 22:00 2 августа до 06:00 3 августа закрыт съезд с ЗСД на Планёрную улицу в сторону севера. Объезд возможен через съезд на Богатырский проспект. В этот же период закрыт въезд с набережной Макарова на ЗСД в направлении юга.

С 23:00 3 августа до 06:00 4 августа закрыт въезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера, а также съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Петербуржцев предупредили о необходимости соблюдать осторожность при проезде участков с ремонтными работами, строго выполнять требования временных знаков и руководствоваться информацией на табло. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать отвлекающих факторов.

Ранее мы рассказывали о том, что на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение с 28 июля по 7 сентября.