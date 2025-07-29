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Цены на поездки в метро и наземном транспорте в Петербурге вырастут с 8 августа

В среднем проезд подорожает на 6,5%. Тарифы изменятся как для разовых поездок, так и для оплаты «Подорожником» и «Единой картой петербуржца».

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Разовая поездка в метро дорожает с 81 рубля до 86 рублей, а в наземном с 75 рублей до 80 рублей, пишет РБК Петербург со ссылкой на комитет по транспорту. Единый тариф «Подорожника» и «Единой карты петербуржца» установят на уровне 60 рублей (сейчас 56).

Стоимость месячного единого именного льготного билета на все виды транспорта менять не будут, она останется 797 рублей.

В комитете отметили, что тарифы на проезд в Петербурге с 2023 года поднимали лишь один раз с 1 января 2025 года.

Ранее комитет по тарифам внес изменения в свои распоряжения. До этого увеличивать стоимость проезда можно было «с начала очередного года на срок не менее одного календарного года». Теперь тарифы могут менять произвольное число раз в год «в случае отклонения оценочных значений индекса потребительских цен, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ, на 3% и более от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов».

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