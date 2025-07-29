Ремонт Невского проспекта: как будут закрывать, какие пути объезда и когда займутся тротуарами?

По словам другого вице-губернатора Петербурга, Кирилла Полякова, с 11 августа и до окончания работ поезда метро будут чаще ходить по зеленой ветке, перейдя на «зимнее расписание». Для того, чтобы горожане могли комфортно дойти до нужного места от метро, тротуары Невского очистили от уличных веранд и уличной торговли, сказал Кирилл Поляков. Также пообещали организовать объездные маршруты наземного общественного транспорта.

Ограничения будут разными на каждом из этапов. Пять маршрутов троллейбусов полностью снимут, а два изменят свое привычное движение. На 10-м маршруте троллейбуса по максимуму задействуют машины с автономным ходом. Также выделят дополнительные полосы для общественного транспорта: для этого введут ограничения на уличную парковку.

Движение трамваев по Садовой улице полностью закроют на один день — в воскресенье, 23 августа. Движение общественного транспорта, которое не затрагивает Невский проспект, сохранят в полном объеме. Лиговский проспект будут использовать для части объездных маршрутов.

Ремонт тротуаров также намечен, но не на этот год, а на 2026, добавил Линченко. Сейчас работают над проектированием по переборке тротуарной плитки.

«Сегодня некоторые камни занимают непроектное положение», — пояснил он. По итогам проектирования станут понятны сроки и объем работ. В частности, на них может повлиять необходимость согласования стыковки тротуарной плитке к зданиям, являющимися объектами культурного наследия. Работы проведут, «минимизируя неудобство для горожан и туристов», отметил Линченко.