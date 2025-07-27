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В аэропорту Пулково задержаны десятки авиарейсов

Расписание воздушной гавани может быть скорректировано из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов, введенных из-за опасности БПЛА в Ленинградской области.

Alexandr Zimovskoy / Shutterstock.com

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. При подготовке к вылету сотрудники рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и использовать официального бота в в Телеграмме.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Пулково задержано на вылет более 60 авиарейсов. Кроме того, 12 отменено.

Также на сайте аэропорта говорится об отмене нескольких самолетов, прибывающих в Пулково, а ещё минимум 40 опаздывают в пункт назначения.

upd: В Пулково сообщили, что в настоящее время в аэропорту 57 рейсов задержаны на вылет и еще 22 отправлено на запасные аэродромы. В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону.

В Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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