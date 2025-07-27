В аэропорту Пулково задержаны десятки авиарейсов

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. При подготовке к вылету сотрудники рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и использовать официального бота в в Телеграмме.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Пулково задержано на вылет более 60 авиарейсов. Кроме того, 12 отменено.

Также на сайте аэропорта говорится об отмене нескольких самолетов, прибывающих в Пулково, а ещё минимум 40 опаздывают в пункт назначения.



upd: В Пулково сообщили, что в настоящее время в аэропорту 57 рейсов задержаны на вылет и еще 22 отправлено на запасные аэродромы. В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону.



В Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.